Palermo, verso il Lecco: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo allenato da Eugenio Corini in vista della sfida contro il Lecco, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno svolto un’attivazione tecnica, combinazioni offensive, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Intanto, sabato 28 ottobre alle ore 17.35, alla vigilia del match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie B, Corini parlerà in conferenza stampa. L’accesso all’impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell’inizio, esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso di accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C.