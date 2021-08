Palermo, verso il Latina: Accardi spera nel recupero, Valente ancora ai box

Le ultime dal campo in vista della sfida tra Palermo e Latina, in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera"

Cinque giorni e sarà Palermo-Latina. Prosegue, dunque, la preparazione dei rosanero per la sfida contro gli uomini di Daniele Di Donato, in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera". Per l'occasione, anche alla luce della squalifica di Alessio Buttaro, il tecnico Giacomo Filippi spera di recuperare Andrea Accardi. Il difensore classe 1995 ha saltato la gara di Coppa Italia Serie C contro il Picerno a causa di un fastidio muscolare. Le sue condizioni restano da valutare, ma il problema sembra "in via di risoluzione", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".