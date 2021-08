Palermo, verso il Latina: Accardi e Valente alzano bandiera bianca. Le ultime

Le ultime dal campo in vista della sfida tra Palermo e Latina, in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera"

"Anche Accardi alza bandiera bianca per domenica". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori su Palermo-Latina, match in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera". Il difensore palermitano, nella doppia seduta di ieri, ha continuato a svolgere un allenamento differenziato a causa di alcuni fastidi muscolari. Ragion per cui, salterà con ogni probabilità anche la gara contro gli uomini di Daniele Di Donato, così come Nicola Valente. L'esterno ex Carrarese, risolto il problema al piede che lo ha costretto ai box, ha iniziato con il programma di riatletizzazione.