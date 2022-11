Palermo, verso il giro di boa: scontri diretti e big match, Corini vuole lo sprint

Otto punti in quattro partite prima dello stop di Cosenza. Il Palermo di Corini pareva avere ingranato la marcia giusta, denotando qualche progresso nel doppio turno interno contro Pisa e Cittadella, per poi riuscire a portare a casa l'intera posta in palio contro Modena e Parma. Svolta tattica e di atteggiamento, con Corini che ha optato per un Palermo più accorto, pragmatico e compatto, attento a coprire il campo, mantenere le distanze tra i reparti, non smarrire mai coesione e densità per poi ripartire in verticale. Ricetta che ha pagato, ma i cui ingredienti sono parzialmente mutati nella trasferta in terra calabra. Contro il Cosenza, forte di una ritrovata autostima o forse vittima di un pizzico di presunzione, il Palermo ha provato a fare la partita azzardando una condotta di gara più audace e propositiva rispetto alle precedenti uscite. Progressi nitidi sul piano di fluidità ed incisività in fase offensiva, vanificati da poco equilibrio in fase di non possesso e topiche difensive fatali che hanno compromesso il risultato. Quattordici gol fatti in tredici partite e diciotto reti subite. Numeri che certificano una fase offensiva da potenziare e rinvigorire in casa rosanero, così come evidenziano una tenuta della retroguardia certamente lacunosa e da registrare. Come sottolinea l'editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia, toccherà a Corini trovare sincronismi, rimedi ed accorgimenti per accrescere qualità e consistenza di prestazioni e risultati di un Palermo che punta ad un consolidamento della categoria senza particolari patemi. Quattro scontri delicatissimi in chiave salvezza: Venezia, Benevento, Como e Spal in rapida successione, quindi due big match contro formazioni con palesate ambizioni di vertice come Cagliari e Brescia. Sei match in cui il Palermo dovrà cercare di trovare solidità, concretezza e continuità, cercando di sfruttare al meglio tutte le risorse in organico, soprattutto i calciatori fin qui meno impiegati in un frangente in cui gli impegni saranno incalzanti. Al termine del girone d'andata si potrà fare un bilancio consuntivo ed intervenire in modo oculato sul mercato, al fine di individuare i tasselli più funzionali al credo calcistico del tecnico ed al perseguimento dell'obiettivo stagionale.