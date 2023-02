Palermo, verso il Genoa: seduta pomeridiana e amichevole in famiglia per i rosanero

Il report dell'allenamento del Palermo in vista della gara contro il Genoa

Secondo giorno di allenamento per il Palermo guidato da Eugenio Corini, in vista della gara contro il Genoa in programma venerdì 10 febbraio alle 20:30 al "Ferraris". Dopo la vittoria maturata contro il Reggina, i rosanero hanno conquistato il nono risultato utile consecutivo e si sono portati al sesto posto, a -6 proprio dai liguri secondi.