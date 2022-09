Palermo, verso il Genoa: chance per Gomes? In avanti ballottaggio Valente-Elia

"Una strada verso la continuità. Corini lavora ancora sul 4-3-3, il modulo con cui vuole cambiare volto al Palermo, anche dopo l'intoppo di Reggio Calabria", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". I nuovi arrivati giocano un ruolo fondamentale per alzare la cifra tecnica della squadra e tra questi non è escluso che Claudio Gomes possa trovare spazio dal 1' minuto nel centrocampo a tre disegnato dal tecnico rosanero. Se non è in dubbio la conferma di Stulac come play basso; Saric, Segre, Damiani e lo stesso Gomes si giocheranno due posti per quattro maglie. "L'unico escluso, per ovvi motivi, è Broh", si legge. Il centrocampista ha effettuato un lavoro differenziato in compagnia di Accardi e Devetak.