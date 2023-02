Palermo, verso il Frosinone: visita al Museum e cena di squadra al “Barbera”

A pochi giorni dalla sfida contro la capolista Frosinone, in programma sabato pomeriggio alle 14:00, la squadra ha fatto visita alPalermo Museum per la mostra permanente allestita all'interno dell'impianto di viale del Fante con l'obiettivo di compattare ulteriormente il gruppo in vista dell'impegno contro i ciociari. Un match che darà la possibilità ai rosanero di riscattare il ko contro il Genoa, che ha interrotto la striscia di nove risultati utili consecutivi.