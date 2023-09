Palermo, verso il Cosenza: seduta mattutina per i rosanero. Il report

La sfida tra Palermo e Cosenza è in programma venerdì sera allo Stadio “Renzo Barbera”.

Prosegue la preparazione del Palermo alla sfida contro il Cosenza, in programma venerdì sera allo Stadio “Renzo Barbera”. Seduta di allenamento mattutino oggi per la squadra di Eugenio Corini. I calciatori che sabato hanno disputato più di 45 minuti di gioco - informa il club di viale del Fante - hanno effettuato un'attivazione e mobilità, sviluppi offensivi aerobici ed un lavoro intermittente, mentre il resto del gruppo un'attivazione e circuit training in palestra, possesso e palla e due contro due laterali.