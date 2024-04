Palermo, verso il Cosenza: seduta mattutina per i rosanero. Il report

Il Palermo di Michele Mignani affronterà il Cosenza sabato pomeriggio alle 16.15 nel match valido per la 33^ giornata di Serie B.

È proseguita questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro il Cosenza, in programma sabato pomeriggio alle 16.15. La squadra allenata da Michele Mignani, ha fatto sapere il club tramite i propri canali di riferimento, ha svolto un’attivazione, un lavoro tattico a tutto campo, torelli a tema e tiri in porta.