Palermo, verso il Cosenza: sabato 8 aprile Corini in conferenza stampa

Archiviata lo scorso turno di campionato, la Serie B si prepara a tornare in campo per la trentaduesima giornata di campionato. Tra le gare in programma nel week-end anche Palermo-Cosenza, che andrà in scena lunedì sera allo stadio "Renzo Barbera". In vista della sfida i rosanero e rossoblù, il tecnico Eugenio Corini, parlerà in conferenza stampa sabato 8 aprile alle 17:15 presso lo stadio "Renzo Barbera". A darne notizia è lo stesso club rosanero tramite i propri canali di riferimento.