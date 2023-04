Palermo, verso il Cosenza: Graves torna in gruppo. Buttaro e Bettella…

La sfida Palermo-Cosenza è in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera"

Tre giorni e sarà Palermo-Cosenza, match in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". È proseguita questa mattina la preparazione della squadra allenata da Eugenio Corini in vista della gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Questo il comunicato del club di Viale del Fante che si concentra anche su alcuni difensori rosanero: