Palermo, verso il Cosenza: Broh parzialmente in gruppo, Bettella e Buttaro…

Seduta mattutina al "Tenente Onorato" per il Palermo allenato da Eugenio Corini in vista della sfida contro il Cosenza, in programma lunedì sera allo Stadio “Renzo Barbera”. I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno effettuato un lavoro di attivazione e rapidità, sviluppi offensivi, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed inattive a favore. Jeremie Broh ha lavorato parzialmente in gruppo, mentre Alessio Buttaro ha svolto l'intera seduta con il resto della squadra. Lavoro differenziato programmato per Davide Bettella.