Palermo, verso il Como: sabato 29 aprile mister Corini in conferenza stampa

In vista della gara contro Cerri e compagini, il tecnico rosanero interverrà in conferenza stampa: "Sabato 29 aprile alle ore 12.45 allo stadio "Renzo Barbera" l'allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. L'accesso all'impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell'inizio, esclusivamente agli Operatori dell'Informazione in possesso di accredito stagionale 2022-2023 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C." Informa il club di Viale del Fante sui propri canali ufficiali.