Palermo, verso il Como: Corini ritrova Saric contro i lariani, condizioni di Sala…

Vittoria dallo straordinario peso specifico quella ottenuta dal Palermo al "Ciro Vigorito". Il blitz a Benevento firmato Brunori ha restituito slancio in classifica e serenità alla compagine rosanero dopo le due sconfitte pesanti contro Cosenza e Venezia. Vi sono entusiasmo, convinzione e premesse psicologiche ideali per preparare al meglio le due prossime sfide ravvicinate contro Como e Spal. Corini dovrà valutare con l'ausilio del suo staff condizioni fisiche e atletiche di tutti gli effettivi per gestire in modo oculato le rotazioni e dosare le energie. Come si legge sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia, La squadra siciliana ha svolto ieri mattina una seduta d'allenamento in Campania prima di far rientro in serata in città. Saric è tornato a lavorare con il gruppo, anticipando i tempi di recupero rispetto alle previsioni iniziali. Il jolly di centrocampo italobosniaco sarà tra i calciatori convocabili già dal prossimo match contro la formazione lariana. Ottima notizia per Corini che ha rilanciato con successo Damiani nella trasferta vittoriosa di Benevento, in attesa di dare una chance allo scalpitante Stulac e riproporre appunto l'ex Ascoli in zona nevralgica. Monitorate le condizioni di Sala, uscito anzitempo dalla sfida del Vigorito per crampi, vige un moderato ottimismo sul suo recupero. Terapie per Buttaro e Doda, la squadra rosanero tornerà al lavoro oggi al Tenente Onorato di Boccadifalco per preparare la gara contro il Como di giovedì sera, altro crocevia significativo di questo finale di girone d'andata.