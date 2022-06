Palermo, verso il closing. Gardini: “Stiamo lavorando”. Il monte ingaggi…

Le parole di Giovanni Gardini e le ultime in vista della firma del closing

Sono giorni caldissimi in casa Palermo, caratterizzati dalla trepidante attesa per l'ufficializzazione del passaggio dell'ottanta percento delle quote del club di viale del Fante al City Football Group e dalle impellenze strategiche ed operative legate alla pianificazione della prossima stagione agonistica.

Nella giornata di ieri, la società rosanero ha ufficializzato il rinnovo del contratto che legherà ancora Renzo Castagnini al Palermo. Congedo in vista, invece, per Rinaldo Sagramola il cui posto al timone della società in ambito gestionale ed amministrativo verrà occupato da Giovanni Gardini. "Anche stamattina (ieri, ndr) abbiamo avuto riunioni per definire dettagli operativi". Sono queste le brevi dichiarazioni rilasciate dall'esperto manager nato a Londra, ma cresciuto a Padova, ai microfoni de "La Repubblica", edizione Palermo.

"Ci sono decisioni da prendere anche se il closing non è ancora stato fatto. Il gruppo di Mansour dunque lavora già da proprietario, prende decisioni strategiche come il rinnovo del ds, fissa il monte ingaggi a 10 milioni lordi e avvia le strategie di mercato", scrive il noto quotidiano. Intanto, per la firma del closing ormai è solo questione di giorni. Seguiranno aggiornamenti...