Palermo, verso il Cittadella: nuovi esami per Lucioni. I tempi di recupero

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Cittadella , in programma sabato 13 gennaio alle ore 14:00 allo Stadio "Tombolato". Per l'occasione, e contro Modena e Catanzaro , Corini punta ad avere l'intero organico a disposizione, "al fine di giocarsela con più risorse possibili contro dirette concorrenti per la Serie A", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

I dubbi riguardano Fabio Lucioni e Mamadou Coulibaly: il tecnico rosanero spera di averli già per la trasferta in Veneto, "ma gli spiragli per la presenza di entrambi sono al momento pochi". Nel dettaglio, l'ex Frosinone si è sottoposto ieri mattina a nuovi esami strumentali che hanno confermato la presenza di una lesione di primo grado al gemello mediale destro in via di guarigione. "Scampato dunque il pericolo di un guaio più serio, che avrebbe anche rischiato di spingere Rinaudo a una riflessione sul mercato in entrata per quanto riguarda i difensori centrali", si legge.