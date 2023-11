Palermo, verso il Cittadella. GdS: “I dubbi di Corini, 4-2-3-1 opzione in più”

"Uno dei principali dubbi di Corini in vista del Cittadella riguarda il modulo con cui scendere in campo". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida contro il Cittadella, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Quale modulo proporrà Corini contro la squadra di mister Gorini?