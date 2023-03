Palermo, verso il Cittadella: Broh da valutare, dubbio Marconi. Graves…

Il tecnico di Bagnolo Mella dovrà valutare le condizioni di Jeremie Broh , che ieri ha terminato anzitempo la seduta di allenamento. "Il centrocampista ha riportato una leggera distorsione alla caviglia che ha comportato lo stop in via precauzionale. Le sue condizioni verranno rivalutate oggi, anche se non sembrano destare particolari preoccupazioni". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che fa il punto sugli infortunati in vista del Cittadella e sulle possibili alternative per Corini .

Lavoro ancora personalizzato per Ivan Marconi. Il difensore aveva abbandonato il terreno di gioco durante il match con il Pisa per un problema muscolare. Gli esami, svolti in settimana, non hanno evidenziato nessuna lesione per cui Marconi proseguirà il percorso fisioterapico. Se non dovesse farcela, è corsa a due tra Graves e Bettella per sostituirlo. "Il danese, infatti, è tornato a lavorare regolarmente in gruppo da lunedì e quindi si candida per una maglia, anche se l’ex Monza sembra in leggero vantaggio", conclude la rosea nella sua edizione siciliana.