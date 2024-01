Palermo, verso il Catanzaro: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Eugenio Corini in vista della sfida in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera".

E' proseguita questa mattina la preparazione del Palermo alla sfida contro il Catanzaro , in programma venerdì sera allo Stadio "Ceravolo". I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno svolto un’attivazione muscolare, torello, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

Intanto, nella giornata di oggi il tecnico del Palermo Eugenio Corini interverrà in conferenza stampa allo Stadio "Renzo Barbera" in vista della gara valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie BKT: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 14:45.