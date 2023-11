Palermo, verso il Catanzaro: Di Francesco in gruppo, assente Lucioni. Il report

Prosegue la preparazione della squadra di Eugenio Corini alla sfida contro il Catanzaro, in programma venerdì sera.

Allenamento mattutino allo Stadio “Renzo Barbera” oggi per il Palermo di Eugenio Corini. La squadra - informa il club di viale del Fante - ha svolto un’attivazione tecnica e mobilità, esercizi per il potenziamento aerobico e possesso palla e una partita a tema.

Federico Di Francesco ha svolto regolare allenamento con il gruppo e tornerà tra i convocati per la sfida contro il Catanzaro, in programma venerdì sera allo Stadio “Barbera”. Assente Fabio Lucioni per una sindrome influenzale.