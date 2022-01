Palermo, verso il Catanzaro: allenamento congiunto a Marineo per i rosanero

In preparazione alla gara di campionato di Serie C contro il Catanzaro, il Palermo guidato da Silvio Baldini ha programmato per giovedì 20 gennaio alle 14.30, un allenamento congiunto con l'ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio a Marineo

Prosegue la marcia di avvicinamento verso al prima sfida del 2022 per il Palermo di Silvio Baldini, che lunedì 24 gennaio 2022 sfideranno il Catanzaro guidato da Vincenzo Vivarini al "Nicola Ceravolo", nel match valido per la quarta giornata di ritorno del girone C di Serie C. Il tecnico toscano, che nelle ultime ore ha recuperato diversi componenti della rosa a sua disposizione, dopo essersi negativizzati dalle positività al coronavirus, guiderà i rosanero in un allenamento congiunto programmato per giovedì 20 gennaio alle 14.30 a Marineo, contro l'ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio. Di seguito la nota del club rosanero.

"Giovedì 20 gennaio, a partire dalle 14.30, il Palermo ha programmato un allenamento congiunto nel campo sportivo comunale di Marineo in Via Francesco Bologni, con la formazione dell’ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio, in attesa che la squadra ospitante porti a termine tutti i protocolli sanitari richiesti per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.

Per l’occasione, i canali social del Palermo mostreranno l’allenamento in diretta streaming.

Info per la stampa:

Il campo sportivo sarà accessibile esclusivamente a giocatori e staff tecnici, mentre la tribunetta adiacente al campo potrà ospitare un numero limitato di operatori dell’informazione. I giornalisti e fotografi possono accreditarsi entro il 19 gennaio alle ore 18.30 inviando una richiesta a press@palermofc.com. Per via della capienza limitata, l’accesso alla tribuna interna sarà consentito a un giornalista più un eventuale fotografo per ogni testata. Non sarà consentito effettuare riprese video in diretta. A fine sessione, una clip video con i momenti salienti dell’allenamento verrà messa a disposizione di tutti gli operatori, per libero utilizzo. Sarà invece possibile, per i fotografi accreditati, scattare fotografie dalla tribuna.

L'accesso all’impianto sarà consentito unicamente ai soggetti muniti di certificazione Covid-19 Super green pass. L’uso della mascherina rimane obbligatorio in tutte le fasi di fruizione dell’evento, durante l’ingresso e all’interno dell’impianto.".