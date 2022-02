Palermo, verso il Campobasso: si fermano Doda e Dall’Oglio. I dettagli

Il comunicato diramato dal club di viale del Fante in vista della sfida tra Campobasso e Palermo, in programma domenica

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Campobasso, in programma domenica 6 febbraio, alle ore 17:30, allo Stadio "Nuovo Romagnoli". Durante l’ultimo allenamento - informa la società di viale del Fante - Masimiliano Doda ha riportato un trauma distorsivo contusivo nella regione mediale del ginocchio destro. La risonanza magnetica già effettuata ha escluso eventuali interessamenti legamentosi o meniscali. Ma non solo; anche Jacopo Dell’Oglio ha riportato un nuovo trauma contusivo alla coscia destra, già interessata da un precedente trauma durante l’ultima partita contro il Catanzaro. "La disponibilità dei due giocatori per la trasferta di Campobasso sarà oggetto di ulteriori valutazioni nelle prossime ore. Continua, inoltre, l’indisponibilità di Bubacarr Marong, per il quale le analisi successive alla degenza da covid richiedono ulteriore riposo", la nota del club.