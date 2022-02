Palermo, verso il Campobasso: sabato mister Baldini in conferenza stampa

Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, sabato alle 11:45 risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa

Archiviato il deludente pareggio per 2-2 nel derby casalingo contro l'ACR Messina, il Palermo si prepara alla sfida contro il Campobasso. Il match, valido per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C, è in programma domenica 6 febbraio alle ore 17:30. Intanto, sabato 5 febbraio, il tecnico del Palermo Silvio Baldini, risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: