Palermo, verso il Campobasso: Lancini squalificato, Somma scalpita. Le ultime

Il Palermo di Baldini si appresta ad affrontare il Campobasso nel match valido per la 25esima giornata del Girone C di Serie C

"Archiviato il pareggio contro il Messina, il Palermo è subito tornato in campo per iniziare la marcia d’avvicinamento verso il match contro il Campobasso, in programma domenica, alle 17.30, allo stadio «Nuovo Romagnoli»", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori in casa rosanero dopo il due a due nel derby siciliano contro la squadra di Raciti.

De Rose e compagni hanno ripreso ad allenarsi ieri nel tardo pomeriggio. Una seduta prettamente defaticante ma dalla quale sono emerse le prime indicazioni per la prossima sfida valevole per la 25esima giornata del Girone C di Serie C. Baldini dovrà fare a meno di Edoardo Lancini, squalificato dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione stagionale rimediata nel match contro l'ACR Messina. Chi è stato provato al fianco di Ivan Marconi è Michele Somma che non scende in campo in campionato dal lontano 10 aprile 2021. "L’altra novità dell’allenamento riguarda Accardi, schierato terzino destro contro il Monterosi, che è stato provato da centrale insieme a Perrotta", si legge sul Gds.

Il modulo a cui continua a far affidamento Baldini è il 4-2-3-1 e nelle esercitazioni tattiche di ieri l'ex allenatore della Carrarese ha schierato tandem di interni De Rose e Damiani, con Valente, Luperini e Floriano a supporto di Brunori. "I giocatori scesi in campo mercoledì hanno terminato la seduta anzitempo, mentre il resto della squadra ha proseguito l’allenamento con un lavoro atletico", ha chiosato il noto quotidiano.