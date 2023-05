Palermo, verso il Cagliari: seduta pomeridiana al “Barbera”, Gomes e Nedelcearu…

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo al match dell'Unipol Domus contro il Cagliari , in programma sabato 13 maggio alle 14. Reduce dalla vittoria interna contro la Spal, la compagine rosanero è attualmente in zona playoff al settimo posto, distante sei punti dai sardi quinti.

La squadra ha svolto un lavoro di attivazione iniziale ed un test in famiglia con la formazione Under 17 allenata da Cristiano Del Grosso. Come comunicato dal Palermo FC, Claudio Gomes ha lavorato regolarmente in gruppo mentre Ionut Nedelceauru ha svolto una seduta differenziata. Assente Edoardo Lancini a causa di una faringite con stato febbrile.