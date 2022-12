Palermo, verso il Cagliari: i rosa di Corini al lavoro al Barbera. Nedelcearu…

Allenamento al "Barbera" per il Palermo di Eugenio Corini in vista del Cagliari

Prosegue la marcia di avvicinamento verso Palermo-Cagliari, match in programma allo stadio "Renzo Barbera" domenica 18 dicembre alle ore 18:45. La formazione guidata da Eugenio Corini cerca i tre punti casalinghi dopo l'ultimo successo interno che manca dalla sfida contro il Parma terminata 1-0 in favore dei rosanero. In vista della gara contro la compagine rossoblù dell'ex Fabio Liverani, è tornata al lavoro nel pomeriggio presso l'impianto di viale del fante.