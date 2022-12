Palermo, verso il Cagliari: Corini tentato dall’opzione Stulac dal 1′. Damiani…

Il Palermo di Eugenio Corin i si prepara alla sfida contro il Cagliari dell'ex Fabio Liveran i, in programma domenica allo Stadio "Renzo Barbera" alle 18:45. La formazione rosanero vuole i tre punti tra le mura amiche dell'impianto di viale del Fante che mancano dall'ultimo successo interno conquistato contro il Parma . La presenza in panchina di Corini da una parte e Liverani dall'altra sembra quasi un richiamo naturale per la candidatura di Leo Stulac per una maglia da titolare. Chissà che questo curioso incrocio dei due più alti registi della storia moderna del Palermo non alimenti un vento favorevole per il numero 16 rosanero.

Su Claudio Gomes regna fiducia incondizionata. L'ex Manchester City si è dimostrato capace di essere un tassello prezioso per il centrocampo rosanero, playmaker all'occorrenza, anche se con caratteristiche diverse dallo sloveno, Corini non rinuncerà facilmente al centrocampista scuola PSG. Stulac, tra i nuovi volti ancora non emersi, ha i requisiti necessari per far compiere alla squadra il salto di qualità, ma il centrocampista ex Parma ed Empoli, arrivato ad agosto dalla società toscana con ottime credenziali, finora non ha fornito un rendimento all’altezza delle aspettative. Nelle gerarchie ha perso gradualmente terreno in concomitanza con l’exploit del classe 2000 Claudio Gomes, profilo duttile su tutto l'asse mediano. I sessantacinque minuti disputati contro la Spal potrebbero essere da incentivo per Stulac in vista della sfida contro il Cagliari. La sua titolarità al momento è ancora tutta da verificare ma resta un’opzione concreta anche in virtù delle rotazioni che di recente ha effettuato il tecnico lombardo in una cerniera a tre di centrocampo in cui nelle ultime gare ha trovato spazio anche Samuele Damiani, quest'ultimo in campo dal primo minuto contro Benevento e Como. L'ex Empoli ha conferito al centrocampo rosanero maggiore lucidità e fosforo in fase di costruzione.