Palermo, verso il Brescia: venerdì 1 marzo Corini parlerà in conferenza stampa

Archiviata la sconfitta rimediata martedì sera allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo tornerà in campo sabato 2 marzo. I rosanero sfideranno fra le mura dello Stadio "Mario Rigamonti" il Brescia di Rolando Maran, reduce dal pareggio per 1-1 maturato sul campo dell'Ascoli. In vista della gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, il tecnico Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. "Venerdì 1° marzo alle ore 13.00 allo Stadio “Renzo Barbera” l’allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. L’accesso alla sala stampa sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell’inizio, esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso di accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC", il comunicato dal club di viale del Fante.