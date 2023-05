Palermo, verso il Brescia: seduta mattutina al “Renzo Barbera”. Il report

Il report della seduta d'allenamento odierna svolto dal Palermo di Eugenio Corini, in vista del match casalingo contro il Brescia

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo al match casalingo contro il Brescia, valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie B. Al "Renzo Barbera" i rosanero sfideranno le rondinelle venerdì 19 maggio alle 20:30.

Dopo la sconfitta maturata ieri a Cagliari, la compagine di Eugenio Corini è tornata in campo oggi 14 maggio. Seduta d'allenamento mattutina all'impianto di Viale del Fante. Come comunicato dai canali ufficiali del Palermo FC, è stato svolto un programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco.