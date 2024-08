Palermo, verso il Brescia: seduta mattutina a Veronello per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Alessio Dionisi in vista del match in programma venerdì al “Rigamonti”.

Prosegue la preparazione del Palermo in vista dell’esordio in campionato contro il Brescia. Seduta mattutina oggi a Veronello per il Palermo allenato da Alessio Dionisi. Dopo un avviamento motorio e tecnico - informa il club di viale del Fante - i rosanero hanno effettuato un’esercitazione sul possesso palla e partite a tema. La sfida contro le Rondinelle, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro il Venezia, è in programma venerdì sera allo Stadio “Mario Rigamonti”.