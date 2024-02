Palermo, verso il Brescia: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

Dopo la gara di ieri contro la Ternana è ripresa questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Brescia, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Mario Rigamonti". La squadra - informa il club di viale del Fante - ha lavorato divisa in due gruppi: il primo ha svolto un recovery tra fisioterapia e palestra, mentre il secondo un’attivazione e mobilità, resistenza alla velocità ed una partita a tema.