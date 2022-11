Palermo, verso il Benevento: venerdì mister Eugenio Corini in conferenza stampa

Venerdì 2 dicembre Corini in conferenza stampa in vista di Benevento-Palermo

Archiviato il ko interno contro il Venezia , il Palermo di Eugenio Corini si proietta subito alla delicatissima sfida del "Vigorito". Prosegue la marcia di avvicinamento a Benevento - Palermo , match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023 , in programma domenica 4 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio "Ciro Vigorito". La compagine rosanero guidata da mister Eugenio Corini prepara la sfida contro la formazione sannita guidata da Fabio Cannavaro , dopo la sconfitta del "Renzo Barbera" per mano della compagine lagunare di Paolo Vanoli .

In vista della sfida contro le streghe, l'allenatore del Palermo, Eugenio Corini, parlerà in conferenza stampa venerdì 2 dicembre alle 12.45, presso l'impianto di viale del Fante, per presentare la gara contro il Benevento dell'ex Palermo ed ex Kamil Glik.