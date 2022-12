Palermo, verso il Benevento. Report clinico: Bettella in gruppo, Vido e Buttaro…

Il Palermo FC di Eugenio Corini prosegue la marcia d'avvicinamento al match esterno contro il Benevento, in programma domenica 4 dicembre alle 18:00 allo stadio "Ciro Vigorito". In vista della sfida contro la compagine sannita di Fabio Cannavaro , questo pomeriggio la formazione rosanero ha svolto la seduta tattica presso il campo "Tenente Onorato" di Boccadifalco.

Nel corso dell'allenamento Davide Bettella ha lavorato regolarmente in gruppo. Allenamento differenziato programmato per Dario Saric e Luca Vido, mentre Alessio Buttaro ha lavorato in piscina e con i fisioterapisti. Terapie anche per Masimiliano Doda.