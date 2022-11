Palermo, verso il Benevento: l’ex La Gumina sfida per la prima volta il suo passato

Dopo il ko casalingo contro il Venezia , in casa Palermo è tempo di pensare al prossimo avversario. La sconfitta rimediata al "Renzo Barbera" contro la formazione arancioneroverde di Paolo Vanoli è tornata a suscitare malcontento tra i tifosi rosanero, che tornano a mugugnare a gran voce contro la guida tecnica del tecnico di Bagnolo Mella, individuato come il maggior artefice della discontinuità di risultati della formazione siciliana.

Archiviato lo 0-1 a favore del Venezia dell'ex Fiordilino , nel quindicesimo turno del campionato di Serie B , il Palermo sfiderà un'altra diretta concorrente per il consolidamento della categoria. Al "Vigorito" infatti, domenica 4 dicembre alle ore 18:00 sarà la volta del Benevento di coach Cannavaro e dell'ex Nino La Gumina . L'attaccante palermitano affronta per la prima volta il suo passato. Non può che essere un match sentito quello del centravanti delle "streghe", che incontrerà il Palermo nella prossima giornata di B. L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", ripercorre le tappe dell'attaccante classe 1996 in rosanero.

Dalla scalata nelle gerarchie della formazione siciliana a suon di prestazioni, scavalcando anche nelle gerarchie Nestorovski , all'ultima presenza con la maglia del Palermo, contro il Frosinone, nell'infausto match dei palloni in campo, per l’accesso alla Serie A. La cessione all'Empoli è l'atto conclusivo della carriera in rosanero di La Gumina, per sistemare le casse del club rosanero che di lì a poco sarebbe poi fallito.