Palermo, verso il Benevento: i dubbi di Corini, in quattro in corsa per due maglie

"È in mezzo al campo che Corini sta cercando ancora di capire quale sia la scelta migliore come regista: affidarsi al solito Gomes oppure farlo rifiatare per dar spazio dal primo minuto a Damiani?", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sui dubbi del tecnico del Palermo in vista del prossimo match di Serie B contro il Benevento.