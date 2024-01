Palermo, verso il Bari: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Eugenio Corini in vista della gara in programma venerdì sera al “Barbera”.

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Bari, in programma venerdì sera allo Stadio “Renzo Barbera”. Allenamento mattutino oggi a Torretta per la squadra guidata da Eugenio Corini. I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno svolto un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva, combinazioni offensive ed una partita a tema.