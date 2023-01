Palermo, verso il Bari: seduta mattutina a Boccadicalco, differenziato per Sala

Tre giorni e sarà Palermo-Bari, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Prosegue, dunque, la preparazione della squadra di Eugenio Corini alla sfida in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Allenamento mattutino oggi per i rosanero al "Tenente Onorato" di Boccadifalco, che hanno effettuato un lavoro di attivazione tecnica e mobilità e un circuit training in palestra. In seguito ad un risentimento muscolare, Marco Sala - informa il club di viale del Fante - ha svolto un lavoro differenziato programmato. Pertanto, è a rischio la presenza del terzino rosanero per la gara contro gli uomini di Michele Mignani: le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.