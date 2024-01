Palermo, verso il Bari: oltre 4 mila biglietti venduti per la sfida del “Barbera”

Sono attualmente 16.772 i tifosi rosanero che saranno presenti per assistere alla sfida tra Palermo e Bari in programma venerdì sera.

Archiviato il pareggio contro il Catanzaro, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Bari allo stadio "Renzo Barbera" .

Secondo gli ultimi dati diffusi dal club di Viale del Fante, sono in totale 4.169 i biglietti venduti fino ad ora. Un numero che, in virtù dei 12.603 abbonati, fa ammontare a 16.772 i supporters rosa che presenti per assistere all'anticipo tra Palermo e Bari, in programma venerdì sera.