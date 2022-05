Palermo, verso i playoff: organico al completo, i tifosi sognano. La due diligence…

Il Palermo di Silvio Baldini si accinge a disputare la fase Nazionale dei playoff di Serie C

"Tutti in campo, tutti di mattina. Prima di prendere parte alla «acchianata» pomeridiana al Santuario di Santa Rosalia, il Palermo ha proseguito come di consueto il programma degli allenamenti in vista dei playoff, che per i rosanero inizieranno domenica in trasferta", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla squadra allenata da Silvio Baldini.