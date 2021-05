Palermo, verso i playoff: Lucca torna in gruppo in vista del Teramo. Le ultime dall’infermeria

Inizia la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Teramo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

“Lucca torna in campo e il Palermo inizia a prepararsi per i play-off col suo bomber nuovamente in gruppo”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle condizioni di Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000 sembra abbia del tutto recuperato dal problema al ginocchio che lo ha costretto ai box. “E Filippi è pronto a lanciarlo dal primo minuto”, si legge.

L’obiettivo di Filippi e lo staff è quello di avere già per il primo turno degli spareggi l’organico al completo, o quasi. Due gli assenti nella prima seduta di allenamento della settimana: Crivello e Almici. Gli altri si sono presentati tutti ieri allo stadio e, tra questi, il solo Odjer ha svolto un lavoro differenziato per l’intera seduta. Il centrocampista ghanese è alle prese con un risentimento ai flessori, ma lo staff medico conta di recuperarlo in tempo per domenica pomeriggio.

Dei nove calciatori che hanno saltato la sfida contro la Virtus Francavilla, dunque, quasi tutti sono tornati a disposizione. Oltre a Lucca e Peretti, sono tornati a lavorare in campo anche Martin, Corrado, Palazzi e Somma. Alla luce del lungo periodo di stop, però, le condizioni degli ultimi tre saranno monitorate nel corso della settimana.