Palermo, verso i playoff: Baldini ritrova Somma, falso allarme per Odjer. Felici…

Il Palermo di Silvio Baldini lavora intensamente per preparare i playoff di Serie C in cui i rosanero proveranno a compiere il salto di categoria

Mediagol ⚽️️

"Baldini ritrova Somma e ormai, al Palermo, resta solo da recuperare Felici. Anche Odjer, che nella giornata di martedì ha iniziato gli allenamenti lavorando a parte, può dirsi recuperato dopo la botta alla coscia rimediata a Bari", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori in casa rosanero in vista degli imminenti playoff.

L'esordio del Palermo nel mini torneo è previsto per l'otto maggio e, salvo imprevisti, Baldini potrà contare su tutto l'organico a sua disposizione. L'unico che attende il via libera per aggregarsi al gruppo squadra siciliano è Mattia Felici che, nella giornata di ieri, ha postato un video sui social del suo allenamento casalingo. Anche Marong ha ripreso a correre nei giorni scorsi.

Attualmente, il tecnico del Palermo"sta evitando di forzare col lavoro. Allenamenti ogni giorno, ma per il momento niente doppie sedute", chiosa sul noto quotidiano.