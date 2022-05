Palermo, verso i playoff: Baldini e le prove di formazione. Dubbio in mezzo al campo

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo di Silvio Baldini ai playoff di Serie C validi per compiere il salto di categoria

"Dopo un giorno di riposo, il Palermo è tornato ieri mattina in campo allo Sport Village di Tommaso Natale per continuare la marcia d’avvicinamento verso l’esordio nei playoff, in programma domenica prossima contro un avversario che verrà definito nel sorteggio di giovedì mattina", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla squadra di Silvio Baldini .

Il coach rosanero si affiderà al 4-2-3-1 che tante soddisfazioni ha dato nella parte finale della stagione. Rientrano Luperini e Giron che hanno scontato contro il Bari la propria giornata di squalifica. In porta dovrebbe rivedersi Alberto Pelagotti al posto di Massolo che non ha fatto rimpiangere l'ex estremo difensore dell'Empoli. "A completare la retroguardia ci saranno Lancini e Marconi (quest’ultimo sempre titolare negli ultimi sei match) al centro e Accardi a destra", si legge. L'unico rebus riguarda la mediana con De Rose che verrà affiancato da uno tra Dall'Oglio e Damiani. "Non si tocca nulla, invece, in attacco, il migliore del Girone C nella regular season. Luperini agirà da trequartista al posto di Fella, Floriano giocherà a sinistra e Valente a destra. A guidare il reparto avanzato sarà come sempre Brunori", chiosa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".