Palermo, verso il Cosenza: Lancini in gruppo, esami per Di Mariano. Le ultime

Quattro giorni e sarà Palermo-Cosenza, match in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". È proseguita questa mattina la preparazione della squadra allenata da Eugenio Corini in vista della gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero hanno svolto in palestra un lavoro di attivazione ed un circuit training.