Palermo, verso la Virtus Francavilla: Baldini fa la conta tra squalifiche e infortuni

Inizia oggi la marcia d’avvicinamento del Palermo verso la sfida contro la Virtus Francavilla, in programma sabato 26 febbraio alle ore 17.30 allo stadio "Giovanni Paolo II" di Francavilla Fontana. In vista della trasferta in Puglia, l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sulle condizioni fisiche di alcuni calciatori proprio in funzione del match esterno, valevole per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C.

Un match particolarmente importante per i rosanero guidati da Silvio Baldini. La squadra rosanero è infatti in cerca di continuità, visto che la squadra è chiamata a dar seguito al netto successo contro la Turris. Per far ciò, la compagine rosa è chiamata a sfatare il tabù trasferta, considerando che il Palermo non vince lontano dal "Barbera" dal 7 novembre 2021, in casa della Fidelis Andria. Poi sono arrivate quattro sconfitte: contro Picerno, Catania, Latina e Foggia, e due pareggi a Catanzaro e Campobasso. Appena due punti separano Palermo e Virtus Francavilla, con i pugliesi reduci dal ko contro il Catania. Chance importante per il Palermo, che grazie ad un possibile successo potrebbe scavalcare in classifica proprio la biancazzurra. Il noto quotidiano si sofferma sulla situazione che riguarda la rosa a disposizione di Silvio Baldini. Il tecnico ex Empoli, infatti deve già fare la conta dei calciatori per la trasferta di Francavilla Fontana.

Sicuro assente della gara, l'uomo più determinante della squadra rosanero, a partita in corso: Edoardo Soleri, che contro la Turris ha ritrovato la gioia del gol che mancava da tre mesi, era in diffida e sarà fermato dal Giudice Sportivo, in seguito all'ammonizione rimediata contro la squadra corallina.

Da valutare, invece, la condizione dei giocatori infortunati. Sabato si è rivisto in campo Dall'Oglio. Il centrocampista ex Catania non giocava dal 24 gennaio, match contro il Catanzaro, fermato poi da un trauma contusivo alla coscia destra. Quattro minuti contro la Turris non bastano per ritrovare la forma migliore, ma Dall'Oglio avrà a disposizione cinque allenamenti per mettere in difficoltà Baldini che nelle scorse settimane ha speso parole d’elogio nei suoi confronti, definendolo "valore aggiunto che non c’entra niente con la Serie C".

Tra i convocati della sfida contro la Turris, Buttaro. Il difensore scuola Roma, che non è comunque sceso in campo sabato scorso, ha smaltito l’elongazione post-traumatica del retto femorale della coscia sinistra che lo ha tenuto fermo nelle precedenti due partite. Il casse 2002, era diventato il titolare della fascia destra, ora occupata da Accardi. Un ballottaggio che si potrebbe riproporre per la prossima sfida contro la Virtus Francavilla. Da valutare, infine, le condizioni di Doda. L'albanese da giorni sta svolgendo la riatletizzazione dopo un trauma distorsivo contusivo nella regione mediale del ginocchio destro, ma ora, il classe 2000 potrebbe rientrare in gruppo, in vista della trasferta in terra pugliese..