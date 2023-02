Palermo, Verre: “Gol? Non ho guardato neanche il portiere. Siamo da playoff…”

Primo tempo equilibrato, Frosinone pericoloso nelle prime battute e Palermo che trova le occasioni nella seconda parte. Al minuto 38 la prodezze di Verre rompe la stabilità. Il numero 26 rosanero raccoglie palla a centrocampo, dopo un contrasto tra Mazzitelli e Tutino , e calcia verso la porta di Turati da distanza proibitiva. L'estremo difensore frusinate non riesce a recuperare la propria posizione e la traiettoria dell'ex Sampdoria di Corini termina la sua corsa in rete. "Quando la palla è a centrocampo i portieri stanno sempre un po’ più avanti e se si recupera subito un pallone c’è poco da pensare, non ho nemmeno guardato il portiere. Poi la traiettoria è stata perfetta", così Valerio Verre alle colonne del "La Repubblica-Palermo".

Nella ripresa il Frosinone entra meglio in campo, complice anche i nuovi innesti mandati in campo da Fabio Grosso. La compagine laziale trova la rete del pareggio con Boloca, che sugli sviluppi di una punizione calciata da Baez e respinta dalla barriera, infila Pigliacelli per l'1-1 finale. Al termine del match del "Barbera", il centrocampista ex Pescara ha fatto il punto sul futuro e sulle prossime gare: "Siamo da play- off? Siamo consapevoli dei margini di crescita, ma fine partita ci rodeva il fatto di esserci abbassati troppo nella ripresa e non aver tenuto più il possesso, perché il Frosinone non è primo per caso e prima o poi il gol te lo trova. Quando sono arrivato mi avevano parlato della crescita, ma ancora non siamo all’apice, possiamo migliorare"