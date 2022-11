Palermo-Venezia, sfida tra Accardi e Fiordilino: amici nella vita, avversari in campo

Palermo-Venezia, sfida tra Accardi e Fiordilino: due destini che si incrociano

Mediagol ⚽️

Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida tra Palermo e Venezia, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, in programma allo Stadio "Renzo Barbera" domenica 27 novembre alle ore 18:00. Quella tra rosanero e lagunari è una sfida ricca di storie incociate, tra tutte quella dei palermitani Luca Fiordilino e Andrea Accardi, amici nella vita e per la prima volta avversari in campo.

Divisi dopo il fallimento del "vecchio" club di viale del Fante, i due "picciotti" hanno condiviso la cantera rosanero fino a vestire la maglia del Palermo in Serie B. Andrea Accardi, è ripartito con il nuovo corso targato Dario Mirri dal ginepraio della Serie D nella stagione 2019-2020, Mentre Fiordilino è volato verso il capoluogo veneto, trovando in Laguna la gioia di una promozione in Serie A e l’esordio nel massimo campionato.

Destini che si incrociano ancora una volta nell'attuale campionato di Serie B, come riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Nella scorsa stagione a festeggiare la promozione in cadetteria è stato Accardi, dopo l'esaltante cavalcata nei playoff di Serie C della formazione rosanero. Protagonista nel corso della regular season di un ritorno in Serie B, chiudendo un cerchio virtuale, quello aperto con la ripartenza dai dilettanti. L’unico, di quel Palermo, a far parte della rosa della rinascita. Altri hanno avuto l’opportunità di restare tra i professionisti e Fiordilino è stato quello che ha avuto maggior successo. Calciatore chiave nello scacchiere tattico del Venezia allora allenato da mister Paolo Zanetti, che ha conquistato la Serie A attraverso i playoff.