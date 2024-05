Palermo-Venezia, sale l’attesa per la semifinale: il dato sui biglietti venduti

Sono già in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Venezia, valevole per la semifinale d'andata dei playoff del campionato Serie BKT, in programma lunedì sera alle ore 20:30 allo stadio "Renzo Barbera". La prima fase di vendita prevede un periodo di prelazione riservato solo agli abbonati della stagione sportiva 2023/24: ogni abbonato potrà acquistare liberamente il biglietto per sé e per un’altra persona a tariffa speciale ed in qualsiasi settore dello stadio fino alle ore 12:30 di domenica 19 maggio.