Palermo-Venezia 0-0, rosa male all’intervallo: fischi al Barbera, Pigliacelli…

Primo tempo negativo per il Palermo di Eugenio Corini nel match valido per la 14a giornata del campionato di Serie B, contro il Venezia di Paolo Vanoli. 11 tiri subiti dalla compagine rosanero, di cui quattro nello specchio della porta, difeso in modo impeccabile dall'estremo difensore del club del capoluogo siciliano, Mirko Pigliacelli. All'intervallo, il pubblico presente sugli spalti non ha risparmiato i fischi per la formazione del tecnico di Bagnolo Mella, riservando solo applausi per l'ex Frosinone e Trapani.