Palermo-Venezia, quote bookmakers: Corini favorito su Vanoli, il segno X…

Mediagol ⚽️ 15 marzo 2024 (modifica il 15 marzo 2024 | 12:01)

E' il giorno di Palermo-Venezia. Archiviata la vittoria ottenuta dalla squadra di Eugenio Corini sul campo del Lecco, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" i rosanero vanno a caccia di punti e di risposte. Un vero e proprio scontro diretto, quello che aprirà la trentesima giornata del campionato di Serie B, con la possibilità di portarsi a -2 proprio dagli uomini di Paolo Vanoli.

Un successo, quello conquistato lo scorso weekend allo Stadio "Rigamonti-Ceppi" dopo le due sconfitte di fila rimediate contro Ternana e Brescia, che proietta momentaneamente il Palermo al quinto posto in classifica. Sono quarantanove i punti messi in cassaforte fin qui, frutto di quattordici vittorie, sette pareggi ed otto sconfitte. Cinquantadue le reti messe a segno, trentotto i gol subiti. Occupano il terzo posto, invece, i lagunari a quota cinquantaquattro punti. Uno score frutto di sedici successi, sei pareggi e sette ko, con cinquantatré gol all'attivo e trentacinque reti incassate. L'ultimo precedente risale allo scorso 26 settembre, con la vittoria conquistata dal Palermo per 3-1 al "Penzo" grazie alla tripletta di capitan Matteo Brunori; per i veneti a segno il solito Joel Pohjanpalo.

Intanto, contro il Venezia - reduce dalla netta vittoria sul Bari - Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Fabio Lucioni, Roberto Insigne e Filippo Ranocchia. L'ex Juventus è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Vanoli - recuperato anche Lella - dovrà fare a meno del solo Ali Dembélé.

LE QUOTE DI PALERMO-VENEZIA — Equilibrio e leggeri favori del pronostico per i padroni di casa da parte dei bookmakers. Il segno 1, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, è fissato a 2.50. Quota tra il 3.30 e il 3.40 per il pareggio, mentre un eventuale successo del Venezia è quotato da 2.70 e 2.80.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 2.50 3.30 2.70 1.60 2.15 Planetwin365 2.50 3.35 2.80 1.62 2.15 Goldbet 2.50 3.35 2.75 1.60 2.20 Bet365 2.50 3.40 2.80 1.61 2.20

