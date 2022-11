Palermo-Venezia, Pohjanpalo: “Mister Vanoli è appena arrivato, vogliamo migliorare”

Parola a Joel Pohjanpalo. L'attaccante del Venezia di Paolo Vanoli oggi autore del gol del definitivo 0-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito al triplice fischio, riguardanti il successo dei lagunari allo stadio Renzo Barbera ai danni del Palermo guidato da Eugenio Corini . Di seguito le sue parole:

"Mister Vanoli è appena arrivato, contro la Reggina si è perso in casa anche se c'erano state delle migliorie. Dentro o fuori non dovrebbero esserci delle differenze, ma vogliamo migliorare. Nella prima metà della partita ci sono state diverse occasioni da capitalizzare. Poi nella seconda parte di gara abbiamo sofferto un po' di più, ma ci sarà un miglioramento settimana dopo settimana. Ci sono state due settimane di tempo per preparare la gara, abbiamo anche guardato diverse gare già disputate dal Palermo. Abbiamo avuto diverse occasioni, lavorando sugli spazi del Palermo avendo anche studiato gli avversari."